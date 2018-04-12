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Мурманская область. Арктика12.04.18 10:27

Рубль затрепыхался после серьёзного падения

Цены на нефть продолжают расти сегодня утром после скачка до максимумов с декабря 2014 года в среду на фоне усиления геополитической напряженности и беспокойства по поводу перебоев в поставках сырья, свидетельствуют данные торгов.

В среду обе марки подскочили до максимумов с декабря 2014 года, Brent поднималась до 73 долларов за баррель, WTI - до 67 долларов за баррель.

Скачок цен произошёл на фоне сообщений президента США Дональда Трампа. В среду он написал в «Twitter», что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут «хорошие, новые и «умные». Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо ракетного удара президент США оставляет ещё ряд вариантов для ответа по Сирии.

Поддержку нефтяным ценам также оказали сообщения арабского телеканала «Al-Arabiya» о том, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную по столице королевства - Эр-Рияду.

Возобновление политической напряженности на Ближнем Востоке, как правило, позитивно сказывается на динамике нефтяных торгов, так как у инвесторов возникают опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти из региона, где находится крупнейший нефтедобытчик - Саудовская Аравия. Это, в свою очередь, способствует росту спроса на сырье. По словам главы отдела глобальной торговли «RBC» Хелимы Крофт, такие новости из региона добавляют торгам «премию за риск», когда рост обусловлен страхом того, что предполагаемое событие может случиться.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,7237 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар увеличился на 13,37 копейки. Однако к официальному курсу американская валюта упала на 1,34 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 12,19 копейки и составил 77,3406 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро упал на 1,94 рубля.

 

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