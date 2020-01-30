Рубль значительно снижается к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются в среднем на 1% на новостях о росте числа погибших от нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Мировые рынки, включая и рынок нефти, в четверг находятся под давлением из-за продолжающегося быстрого роста числе заболевших и погибших от нового коронавируса. Так, по последним данным число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

Трейдеры опасаются негативного влияния сложившейся ситуации на всю мировую экономику и спрос на нефть, в том числе. Нефтяной аналитик «Stratfor» Грег Придди, мнение которого приводит агентство «Рейтер», полагает, что дальнейшая динамика котировок будет зависеть от оценок степени негативного влияния коронавируса на спрос на нефть.

Дополнительным негативным фактором для цен являются данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, хотя ожидался значительно менее сильный прирост.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют и дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,9024 рубля.

По отношению к последней сделке 29 января доллар вырос на 36,24 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 50,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 37,52 копейки и составил 69,2452 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 56,88 копейки.