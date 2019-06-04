Ручей Варяжский берут под свою опеку сотрудники регионального Минприроды

По результатам сбора и анализа предложений администраций муниципальных образований и промышленных предприятий Мурманской области региональным Министерством природы составлен план-график проведения природоохранных мероприятий на водных объектах, расположенных на территории региона. Так, в весенне-осенний период запланировано проведение 40 мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежных акваторий более чем 35 водных объектов Кольского края.

Субботники по очистке водных объектов пройдут в городах: Мурманск, Североморск, Кола, Мончегорск, Полярные Зори, Кандалакша, Островной, Заозерск, Полярный, Кировск, Снежногорск и др., в поселках городского типа: Молочный, Умба, Зеленоборский, Ревда, Никель, в селах: Териберка, Тулома, Ловозеро, Ура-Губа и др.

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» проводится по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В 2019 году предусмотрены мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов общей протяженностью не менее 1,5 тысячи км. Количество населения, вовлеченного в указанные водоохранные мероприятия, должно составить не менее 800 тысяч человек.

Непосредственно Минприродлы Мурманской области для проведения мероприятия определён водный объект – ручей Варяжский (жилой район Абрам-Мыс). Ориентировочный срок проведения – август текущего года.