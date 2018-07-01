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Мурманская область. Арктика01.07.18 17:15

Руки прочь от пенсии!

Это одна из многочисленных кричалок, которые скандировали мурманчане, пришедшие сегодня на митинг против пенсионной реформы. Он проходил в сквере «Покорителям Арктики», что  символично, так как теперь остаётся посмотреть, смогут ли северяне преодолеть все испытания, которые несёт им новая реформа пенсионного обеспечения.

Но, если судить по сегодняшнему мероприятию, то пять-шесть сотен, пришедших на мероприятие горожан, не верят в то, что они будут жить долго, что смогут заработать на пенсию.

Основная мысль, которая звучала из уст организаторов митинга и выступающих, если закон будет принят, то огромное количество людей просто не сможет дожить до пенсии. «У нас есть единственный шанс этому помешать – объединиться и громко заявить, что мы против преступной пенсионной реформы», - написали в листовке–приглашении на митинг, которые были развешаны на домах Мурманска.

Что ж, выступали громко, в выражениях не стеснялись, даже матерок иногда вырывался во время эмоциональных речей. Люди, выступающие с трибуны, не стеснялись в своих оценках, не менее едкие фразы неслись и из толпы. Больше всего досталось правительству страны, которого гнали в отставку, недобрым словом помянули партию «Единая Россия», Мурманский обсовпроф, за его соглашательскую позицию по вопросу пенсионной реформы, раздражение у собравшихся вызывает и премьер-министр Дмитрий Медведев, выдали на орехи и Президенту страны.

Покричали, пожаловались на низкую зарплату и пенсию, а жизнь продолжается, в 17 часов Россия играет с Испанией. Пора идти к телевизору, наши начинают проигрывать…

Комментарии

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№ 201.07.18 19:25 - ИринаДАМа на нары!
№ 101.07.18 19:02 - Константинслишком много эмоций, а дельных предложений мало. Любое противодействие нынешней власти сегодня - это длительный и продуманный до мелочей план. А такими акциями ребятки показали только своё недовольство: покричали, обвинили всех и вся, а сами выглядят как люмпены-неудачники.
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Последние комментарии

Ирина
01.07.18 19:25
ДАМа на нары!
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Константин
01.07.18 19:02
слишком много эмоций, а дельных предложений мало. Любое противодействие нынешней власти сегодня - это длительный и продуманный до мелочей план. А такими акциями ребятки показали только своё недовольст
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Игорь, местный
30.06.18 08:52
а что это вокруг водолаза сплошное радужное поле на воде? Кто это Кольский залив мазутом заливает?
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