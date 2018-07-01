Руки прочь от пенсии!

Это одна из многочисленных кричалок, которые скандировали мурманчане, пришедшие сегодня на митинг против пенсионной реформы. Он проходил в сквере «Покорителям Арктики», что символично, так как теперь остаётся посмотреть, смогут ли северяне преодолеть все испытания, которые несёт им новая реформа пенсионного обеспечения.

Но, если судить по сегодняшнему мероприятию, то пять-шесть сотен, пришедших на мероприятие горожан, не верят в то, что они будут жить долго, что смогут заработать на пенсию.

Основная мысль, которая звучала из уст организаторов митинга и выступающих, если закон будет принят, то огромное количество людей просто не сможет дожить до пенсии. «У нас есть единственный шанс этому помешать – объединиться и громко заявить, что мы против преступной пенсионной реформы», - написали в листовке–приглашении на митинг, которые были развешаны на домах Мурманска.

Что ж, выступали громко, в выражениях не стеснялись, даже матерок иногда вырывался во время эмоциональных речей. Люди, выступающие с трибуны, не стеснялись в своих оценках, не менее едкие фразы неслись и из толпы. Больше всего досталось правительству страны, которого гнали в отставку, недобрым словом помянули партию «Единая Россия», Мурманский обсовпроф, за его соглашательскую позицию по вопросу пенсионной реформы, раздражение у собравшихся вызывает и премьер-министр Дмитрий Медведев, выдали на орехи и Президенту страны.

Покричали, пожаловались на низкую зарплату и пенсию, а жизнь продолжается, в 17 часов Россия играет с Испанией. Пора идти к телевизору, наши начинают проигрывать…