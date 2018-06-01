Руководитель частной охранной организации за невыплату зарплаты работникам оштрафован на 100 тысяч рублей

Мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского судебного округа г. Мурманска постановлен обвинительный приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности).

Подсудимый, являясь руководителем частной охранной организации с марта по сентябрь 2017 года, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, при наличии в его распоряжении достаточных денежных средств, не выплатил свыше двух месяцев заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты 21 работнику организации на общую сумму 1 млн 487 тысяч 899 рублей, чем существенно нарушил предусмотренные действующим законодательством конституционные права граждан на справедливую, своевременную выплату заработной платы, обеспечивающую достойное существование человека и членов его семьи.

Приговором суда С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ и ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Уголовное дело расследовано органами СУ СК РФ по Мурманской области.