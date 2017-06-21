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Мурманская область. Арктика21.06.17 08:44

Руководитель двух управляющих компаний подделывала справки о размере своих доходов, чтобы получать субсидии по оплате ЖКУ

Прокуратурой г.Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшей руководительницы управляющей компании, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативно правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе предварительного следствия установлено, что подсудимая, занимая должности заместителя генерального директора ООО «Мегаполис» и генерального директора ООО «Альтернатива», давала указания подчиненным работникам изготавливать справки о размере своих доходов с заведомо заниженной суммой, после чего предоставляла их в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» в целях получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

На основании представленных виновной подложных документов ГОКУ «ММЦСПН» в период с мая 2015 года по октябрь 2016 года перечислило на счета подсудимой из средств бюджета Мурманской области 10637 рублей 80 копеек, которыми подсудимая распорядилась по своему усмотрению в личных корыстных целях.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал бывшую руководительницу управляющей компании виновной в инкриминируемом ей преступлении.

Учитывая полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба, иные смягчающие наказание обстоятельства, суд приговорил подсудимую к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 

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