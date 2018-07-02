Руководитель Государственного областного казенного учреждения «Кольское лесничество» подозревается в получении взятки за выделение лесных участков на территории Кольского района

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Государственного областного казенного учреждения «Кольское лесничество», 1974 года рождения, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично в крупном размере).

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, по версии следствия, в июне 2018 года руководитель регионального лесничества, являясь должностным лицом государственного учреждения и обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, получила от лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» часть взятки в сумме 180 тысяч рублей от общей суммы взятки в количестве 360 тысяч рублей за выделение лесных участков на территории Кольского района Мурманской области для покупки лесных насаждений в количестве 600 кубов.

Преступление выявлено при взаимодействии с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Мурманску.

В настоящее время следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления от семи до двенадцати лет лишения свободы.