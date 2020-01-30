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Мурманская область. Арктика30.01.20 07:30

Руководитель коммерческой организации хотел утаить налогов на 35 миллионов рублей

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, – уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года директор организации, осуществляющей деятельность в области аренды и лизинга строительных машин и оборудования, предоставлял в налоговый орган налоговые декларации, содержащие ложные сведения по налогу на добавочную стоимость. В них включались недостоверные данные о расходах, понесенных организацией в связи с заключением договоров с рядом юридических лиц. Фактически договоры либо имели фиктивный характер, либо не заключались. Работы и услуги организацией не выполнялись и не предоставлялись, в связи с чем сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет организацией, была незаконно уменьшена.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в результате указанных незаконных действий директор организации, включив заведомо ложные сведения в налоговые декларации за указанный период, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере боле 35 миллионов рублей, подлежащих уплате в федеральный бюджет РФ. Согласно уголовному законодательству Российской Федерации, данная сумма составляет особо крупный размер. Факт уклонения руководства предприятия от уплаты налогов выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователями производятся документальные исследования финансово-хозяйственной деятельности общества, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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