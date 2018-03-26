Руководитель МУП «ТВС» нарушил трудовое законодательство

Прокуратурой города Кандалакша проведена проверка по обращению работника о нарушении трудового законодательства МУП «ТВС». В ходе её были выявлены нарушения трудовых прав заявителя, в том числе не ознакомление с графиком отпусков, нарушение сроков выплаты заработной платы и отпускных.

Кроме того, установлено, что работодатель при увольнении трёх работников в связи с сокращением численности работников не произвёл начисление и выплату среднего заработка за первый месяц периода трудоустройства.

По результатам проверки прокуратурой города внесено представление с требованием устранить нарушения, в отношении двух должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 КоАП РФ и ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.