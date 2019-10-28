Руководитель мурманского детского сада присвоила более 1,2 млн рублей

По данным следствия, в период с сентября 2014 года по май 2018 года обвиняемая, являясь заведующей дошкольным образовательным учреждением, имея умысел на хищение вверенного ей имущества (денежных средств фонда оплаты труда), изготовила подложные документы о фиктивном трудоустройстве в возглавляемый ею детский сад троих граждан. Указанным лицам незаконно начислялись и выплачивались заработная плата и иные выплаты, которые впоследствии присваивались злоумышленницей. Всего за указанный период ею было похищено более 1 млн 200 тысяч рублей. В соответствии с уголовным законодательством РФ данная сумма определяется как особо крупный размер похищенного.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, преступная деятельность обвиняемой пресечена благодаря взаимодействию с оперативными подразделениями полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину в совершении инкриминируемых преступлений. Ущерб, причиненный противоправными действиями, взыскан в полном объеме. По ходатайству следователей в целях обеспечения исполнения наказания на имущество женщины наложен арест.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.