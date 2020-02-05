Опять взрывают, опять дорогу перекрываютВ Мурманске обсудили проект благоустройства домика «моржей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.02.20 10:45

Руководитель мурманской организации наживался на капитальном ремонте МКД

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждены уголовные дела по факту получения коммерческого подкупа должностным лицом коммерческой организации, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за незаконные действия и бездействие).

По версии следствия, заместитель генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, 1965 года рождения, был обязан осуществлять строительный контроль при осуществлении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Мурманской области. Указанная деятельность проводилась на основании договоров с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

За незаконно переданные денежные средства от представителей организаций, проводящих ремонт, подозреваемый, возложенные на него обязанности не осуществлял, надлежащий контроль ремонтных работ не проводил. При этом он подписывал необходимую документацию с указанием об отсутствии замечаний.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время установлен факт получения подозреваемым незаконного денежного вознаграждения от представителей пяти организаций в период с августа 2018 года по ноябрь 2019 года. Общая сумма полученных денежных средств составляет более 280 тысяч рублей. Деньги мужчина получал безналичным способом путем перечисления на банковскую карту, открытую на имя его супруги.

Противоправная деятельность заместителя генерального директора организации выявлена благодаря взаимодействию с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Паша
04.02.20 12:41
Возникла вроде бы хорошая идея. Не надо никуда ходить, направляйте свои жалобы по таким-то адресам. Потом часть из них назвали анонимными, потому что посланы по электронной почте, например. Опять все
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Татьяна М.
04.02.20 12:08
Нам говорят, что только жильцы могут навести порядок в своих домах, частично это правда. Хорошо, если в доме нашлись неравнодушные, и иногда даже порядочные люди, которые смогли взять управление в сво
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Анатолий Онегин
04.02.20 11:09
Очень позитивно, замечательно и красиво! Спасибо Вам!)) Я стал больше смотреть Арктик ТВ!
Комментарий к новости:Снеговики, которые приносят счастье и любовь
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире13:00«Чтец». Художественный сериал (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСумма просроченного перед банком долга на одного экономически активного россиянина выросла в 6 раз-PRO ВалютуДоллар и евро продолжили падение-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыЗаконодательная инициатива Мурманской областной Думы принята в первом чтении
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 342 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика