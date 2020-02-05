Руководитель мурманской организации наживался на капитальном ремонте МКД

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждены уголовные дела по факту получения коммерческого подкупа должностным лицом коммерческой организации, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за незаконные действия и бездействие).

По версии следствия, заместитель генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, 1965 года рождения, был обязан осуществлять строительный контроль при осуществлении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Мурманской области. Указанная деятельность проводилась на основании договоров с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

За незаконно переданные денежные средства от представителей организаций, проводящих ремонт, подозреваемый, возложенные на него обязанности не осуществлял, надлежащий контроль ремонтных работ не проводил. При этом он подписывал необходимую документацию с указанием об отсутствии замечаний.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время установлен факт получения подозреваемым незаконного денежного вознаграждения от представителей пяти организаций в период с августа 2018 года по ноябрь 2019 года. Общая сумма полученных денежных средств составляет более 280 тысяч рублей. Деньги мужчина получал безналичным способом путем перечисления на банковскую карту, открытую на имя его супруги.

Противоправная деятельность заместителя генерального директора организации выявлена благодаря взаимодействию с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.