Руководитель мурманской организации предстанет перед судом за невыплату заработной платы работнику

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора сервиса по ремонту автотранспортных средств, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным следствия, руководитель организации с января по апрель 2019 года не выплатил одному из работников организации, занимающего должность автомеханика, заработную плату в сумме более 53 тысяч рублей.

Благодаря полученным в ходе расследования уголовного дела результатам финансово-экономического исследования хозяйственной деятельности предприятия установлена реальная возможность выплаты заработной платы потерпевшему в установленный законом срок.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, пояснив следователю, что денежные средства, предназначенные для оплаты труда работника, направлялись на производственные нужды организации. На стадии предварительного следствия задолженность перед потерпевшим частично погашена. Кроме того, для обеспечения исполнения приговора на имущество директора организации наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.