Руководитель народного самодеятельного коллектива апатитского Дворца культуры Надежда Коровашкова стала победителем Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая»

В рамках VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица состоялся Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». Учредители Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая» - Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Конкурс в России проходит с 2001 года.

Мурманскую область в номинации «Текстильная кукла» представила Надежда Коровашкова, руководитель народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья» апатитского Дворца культуры имени Егорова В.К. Надежда Александровна за семь часов изготовила две куклы-столбушки в русском и саамском костюмах. По результатам конкурса Надежда Коровашкова вошла в список победителей в номинации «Текстильная кукла» и получила специальный диплом.

Около 100 мастеров из всех уголков России соревновались в своем мастерстве по 9 номинациям. Участники конкурса в режиме реального времени создавали произведения, соответствующие конкурсной теме «Классика».