Руководитель охранного предприятия «Страйк» принял на работу сотрудника без оформления договора

Прокуратурой города Оленегорска в связи с обращением местной жительницы проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Страйк».

Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» закреплено положение о том, что частный охранник работает в частной охранной организации по трудовому договору, и его трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и данным законом.

Установлено, что какой-либо договор с гражданкой не заключался. Копия трудового договора, заключенного работодателем с работником, в ходе проведения проверки охранной организацией, не представлена.

По результатам проверки прокурором города в отношении юридического лица прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

С учётом того, что ООО ОП «Страйк» ранее не привлекалось к административной ответственности, является субъектом малого предпринимательства, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Государственной инспекцией труда Мурманской области юридическому лицу назначено наказание с применением положений ст. 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.