Руководитель ООО «Айсберг» начислял зарплату работникам предприятия ниже минимального размера оплаты труда

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Айсберг». Она показала, что в деятельности организации имеются нарушения трудового законодательства, выразившиеся в выплате заработной платы сотрудникам в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Проверка, проведенная прокуратурой района, показала, что 2 сотрудникам организации, отработавшим в январе и феврале 2018 года полную норму рабочего времени начислена заработная плата в размере меньше установленного минимального размера оплаты труда.

По выявленным фактам директору организации внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством).