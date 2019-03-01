Руководитель ООО «АйТи Эксперт» оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение Правил трудового распорядка

Прокуратурой округа проведена проверка соблюдения трудового законодательства РФ в ООО «АйТи Эксперт». В её ходе было обнаружено, что в обществе работникам выплачивалась заработная плата в нарушение сроков, установленными Правилами трудового распорядка.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении в отношении руководителя ООО по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством).

Постановлениями Государственной инспекции труда должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей.