Руководитель ООО «Дорожно-строительное предприятие» признан виновным в нарушении трудового законодательства

Прокуратурой города Кандалакша Мурманской области проведена проверка соблюдения трудового законодательства ООО «Дорожно-строительное предприятие», во время которой было установлено, что заработная плата за ноябрь 2017 года 93 работникам выплачена с нарушением установленных сроков, перерасчёт за задержки выплаты зарплаты не производился.

Прокурором города по данному факту в отношении руководителя ООО «Дорожно-строительное предприятие» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния).

Главным государственным инспектором труда в Мурманской области руководитель предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.