Руководитель ООО «ИнТрейд» хотел утаить налоги на сумму более 26 млн рублей

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «ИнТрейд». Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, – уклонение от уплаты налогов и сборов организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель организации, расположенной в городе Мурманске, основным видом деятельности которой является оптово-розничная продажа непродовольственных товаров, уклонился от уплаты налогов за 2011, 2012 и 2013 года. В налоговые декларации им были внесены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с иными организациями, которые, как установили следователи, являлись фирмами-однодневками.

В результате преступных действий в бюджетную систему Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость в размере более 26 миллионов рублей.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении частично, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.