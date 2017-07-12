Руководитель ООО «Печенга» погасил ущерб в сумме более 35 миллионов рублей во время следствия

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, по уголовному делу по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) со стороны руководителя ООО «Печенга», расположенного в Мурманске.

В ходе следствия установлено, что с 1 января 2012 года по 25 января 2015 года директор этой компании путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет.

В результате принятых мер ущерб в сумме более 35 миллионов рублей, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, руководством общества возмещён в полном объёме в ходе предварительного следствия, в связи с чем уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено в соответствии с требованиями ст. 28.1 УПК РФ (прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности).

Как отмечает пресс-служба СК РФ по Мурманской области, целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.