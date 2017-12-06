Руководитель ООО «Полинет» не платил работникам организации за переработку

Прокуратурой Ленинского административного округа была проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности ООО «Полинет». В ходе проверки установлено, что работодатель заключил трудовые договоры с двумя работниками. За период с августа по октябрь 2017 года они осуществляли трудовые функции по 40 часов в неделю (при 5-дневной рабочей неделе), при норме часов для женщин, работающих в районах Крайнего Севера, 36 часов в неделю.

Таким образом, работодатель по собственной инициативе привлекал указанных работников к выполнению сверхурочной работы по 4 часа еженедельно, однако оплата труда работодателем производилась без учёта фактического выполнения работниками данного вида работ (за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере).

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в отношении руководителя ООО «Полинет» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере оплаты труда.