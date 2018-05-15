Руководитель ООО «Ростмет» привлечен к административной ответственности за выплату сотрудникам предприятия заработной платы ниже МРОТ

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории Ленинского административного округа города.

В ходе проверки деятельности ООО «Ростмет» выявлены нарушения трудового законодательства в части оплаты труда, выразившиеся в выплате сотрудникам предприятия заработной платы ниже установленного действующим законодательством минимального размера оплаты труда.

По результатам проверки прокуратурой округа в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, то есть за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства и недопущения их впредь в адрес генерального директора общества прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушений.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре округа.