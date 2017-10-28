Руководитель ООО «Рубин», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя ООО «Рубин» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Предварительным расследованием установлено, что руководитель общества, основным видом деятельности которого является рыбопереработка, с помощью схемы с использованием фирм-«однодневок» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2011-2013 годы на общую сумму более 34 миллионов рублей. Принятыми следователем мерами ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

Следствием в полном объеме собраны доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.