Руководитель «Пятёрочки» передал ключи от сейфа, где деньги лежали

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска поддержано обвинение в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в крупном размере).

Установлено, что в марте 2019 года осужденный договорился со своим знакомым (одним из руководителей магазина «Пятёрочка», расположенного в Ленинском административном округе) о краже денег из сейфа указанного магазина.

Руководитель магазина объяснил осужденному схему расположения помещений, место нахождения сейфа с выручкой, а также выдал ключи, как от магазина, так и от сейфа. В ночное время осужденный проник в здание магазина, где, используя дубликаты ключей от сейфа, похитил денежные средства в сумме 650 тысяч рублей.

Спустя месяц осужденный вновь совершил аналогичное преступление, похитив деньги в сумме 670 тысяч рублей из этого же магазина.

Как в ходе предварительного расследования, так и в суде обвиняемый вину в совершении преступлений признал в полном объёме, активно сотрудничал со следствием, частично возместил имущественный ущерб.

Приговором суда мужчине назначено наказание за оба преступления в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца.

С учётом того, что в 2018 году мужчина осуждён к условному лишению свободы, суд отменил условное осуждение и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на сумму свыше 800 тысяч рублей с учётом частичного возмещения имущественного ущерба.

Уголовное дело в отношении пособника в совершении краж выделено в отдельное производство.

Приговор в законную силу не вступил.