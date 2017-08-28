Руководитель рыбоперерабатывающего предприятия хотел утаить налоги на сумму более 15 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, предъявлено обвинение директору одного из обществ с ограниченной ответственностью города Мурманска в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере.

По данным следствия, директор ООО, специализирующегося на рыбопереработке, в нарушение указанных выше норм закона, в период с 2011 по 2013 год, умышленно внёс заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы, представление которых является обязательным. В результате противоправных действий обвиняемого сумма уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составила более 15 миллионов рублей.

Директору организации избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.