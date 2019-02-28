Руководитель специальной пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» занимался поборами в коллективе

Прокуратурой Мурманской области направлено в суд уголовное дело в отношении должностного лица специальной пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России».

В ходе предварительного следствия установлено, что начальник СПСЧ № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» в период времени со 2.06.2015 по 22.03.2017 похитил денежные средства ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» в размере 2 млн 302 тысячи 690 рублей путем дачи незаконных указаний подчиненным сотрудникам на подачу рапортов о получении дополнительной материальной помощи, указывая в них основания, не соответствующие действительности, о необходимости дорогостоящего лечения, обследования и приобретения медикаментов.

После получения материальной помощи на лечение работники специальной пожарно-спасательной части передавали денежные средства руководителю, который расходовал их по своему усмотрению.

Одновременно прокурором заявлены исковые требования о взыскании причиненной суммы ущерба.

Наиболее строгое наказание за совершение указанного преступления, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.