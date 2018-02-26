Руководитель управляющей компании МУП «Жилфонд» пойдёт под суд

Прокуратура Печенгского района Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управляющей компании МУП «Жилфонд». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путём обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

По версии следствия, с 1 апреля 2012 года по 31 мая 2013 года он, являясь директором МУП «Жилфонд», получил в качестве платы за коммунальные услуги с жителей многоквартирных домов, расположенных на территории пгт. Никель Печенгского района, денежные средства. Однако вопреки условиям заключенных договоров снабжения тепловой энергии и поставки электрической энергии, а также установленному порядку осуществления расчетов за ресурсы директор организации собранные денежные средства на расчёты с ресурсоснабжающими организациями при наличии реальной возможности не направил, причинив им имущественный ущерб.

В частности, ОАО «Мурманэнергосбыт» причинён имущественный ущерб на сумму более 32 млн рублей, ПАО «МРСК Северо-Запада» на сумму более 4 млн рублей.

Таким образом, действиями директора указанным предприятиям причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 36 млн рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в Печенгский районный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.