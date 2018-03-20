Руководитель управляющей организации оштрафован на 10 тысяч рублей за плохую уборку придомовой территории

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения требований действующего жилищного законодательства в деятельности ООО «УК наш Дом». В её ходе были выявлены факты бездействия управляющей компании при обслуживании многоквартирного дома.

При осмотре многоквартирного дома установлено, что управляющей организацией не выполнены работы по расчистке и удалению снежно – ледяных образований с придомовой территории (пешеходная зона, дворовой проезд, подъездные пути). На указанной территории наличие наледи, наката, на отдельных участках наличие складированного снега, проезд заужен. Проезд и пешеходная зона не обработаны противоголедными материалами.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в отношении управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное частью 1 статьи 2 закона Мурманской области от 6.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», а также в адрес руководителя ООО «УК Наш Дом» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Управлением Ленинского административного округа г. Мурманска генеральный директор управляющей организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.