Руководитель вокального ансамбля «Ладушки» Елена Ляпунова из Полярного стала лауреатом VIII фестиваля творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России

23 февраля на главной концертной площадке Архангельска состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам и дипломантам VIII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим».

Город Полярный на фестивале представляла молодой специалист городского Центра культуры, руководитель детского вокального ансамбля «Ладушки» Елена Ляпунова.

По итогам конкурса исполнительского художественного творчества в номинации «Народный вокал. Соло. Профессионалы» Елена Ляпунова была удостоена звания Лауреата.

Помимо Полярного участниками фестиваля стали творческие делегации еще из 16 городов России, среди которых четыре города-героя: Санкт-Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь и 12 городов воинской славы: Анапа, Архангельск, Великие Луки, Великий Новгород, Выборг, Ковров, Наро-Фоминск, Псков, Старая Русса, Тверь, Туапсе, Хабаровск.

Стоит отметить, что это не первая серьезная победа Елены - в январе 2018 года она стала Лауреатом III национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».