Руководителем Северо-Западного территориального управлении Росрыболовства назначен Александр Христенко

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства России от 1 ноября 2019 года руководителем Северо-Западного территориального управления Росрыболовства назначен Александр Христенко. Нового главу управления представил заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник, отметив значительный опыт работы Александра Христенко.

«На протяжении последних двух лет Северо-Восточное теруправление под его руководством занимало лидирующее место по основным показателям деятельности и становилось обладателем переходящего знамени лучшего территориального управления Росрыболовства», - сказал Михаил Иваник и пожелал достичь таких же высоких результатов в новой должности.

Александр Христенко поблагодарил за оказанное доверие и пообещал его оправдать. «Результаты моей работы – это, прежде всего, заслуги коллектива. Надеюсь, что вместе с сотрудниками Северо-Западного территориального управления мы выполним поставленные перед нами задачи», - сказал он.

Основными направлениями деятельности управления являются борьба с браконьерством, сохранение биоразнообразия водных объектов, взаимодействие с пользователями водных биоресурсов для обеспечения рационального использования промысловых запасов, а также развитие аквакультуры на Северо-Западе.

Как пишет пресс-служба Росрыболовства, Северо-Западное ТУ Росрыболовства, в последние годы регионы Северо-Запада России входят в число лидеров по производству товарной аквакультуры. Увеличение объемов выращивания рыбы связано с модернизацией технологий, увеличением производственных мощностей предприятий, а также мерами государственной поддержки аквакультуры, реализуемыми на территории Северо-Западного Федерального округа. С начала 2019 года объем продукции товарной аквакультуры, выращенной на территории регионов, подведомственных Северо-Западному территориальному управлению, превысил 40 тыс. тонн, прибавив 8% к уровню прошлого года. Основной объём производства обеспечивают хозяйства Республики Карелия и Ленинградской области.