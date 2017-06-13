Руководителей органов региональной и муниципальной власти призывают руководствоваться планом реализации основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун проинформировала руководителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления о том, что на прошлой неделе председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым был утверждён план реализации основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Он содержит более 30 конкретных взаимоувязанных мероприятий, ориентированных, прежде всего, на наращивание собственного экономического потенциала регионов.

Первый блок мероприятий плана направлен на совершенствование документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней. В первую очередь, предусматривается разработка к марту следующего года Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Второй блок мероприятий направлен на совершенствование механизмов стимулирования региональных и муниципальных властей к наращиванию собственного экономического потенциала. Третий блок предусматривает совершенствование механизмов распределения всех видов финансовой помощи из федерального бюджета, уточнение полномочий федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организацию эффективного исполнения этих полномочий.

«Прошу руководителей всех без исключения исполнительных органов государственной власти и глав муниципалитетов внимательно ознакомиться с планом реализации основ государственной политики регионального развития и принять его как руководство к действию», – подчеркнула Марина Ковтун.