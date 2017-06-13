РАМКИ ЗАКОНА: Полицейский произвол, или Почему стражи порядка саботируют дело рыбаков?Первые итоги ЕГЭ-2017: в Мурманской области три выпускника получили высший балл
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.06.17 16:05

Руководителей органов региональной и муниципальной власти призывают руководствоваться планом реализации основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун проинформировала руководителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления о том, что на прошлой неделе председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым был утверждён план реализации основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Он содержит более 30 конкретных взаимоувязанных мероприятий, ориентированных, прежде всего, на наращивание собственного экономического потенциала регионов.

Первый блок мероприятий плана направлен на совершенствование документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней. В первую очередь, предусматривается разработка к марту следующего года Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Второй блок мероприятий направлен на совершенствование механизмов стимулирования региональных и муниципальных властей к наращиванию собственного экономического потенциала. Третий блок предусматривает совершенствование механизмов распределения всех видов финансовой помощи из федерального бюджета, уточнение полномочий федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организацию эффективного исполнения этих полномочий.

«Прошу руководителей всех без исключения исполнительных органов государственной власти и глав муниципалитетов внимательно ознакомиться с планом реализации основ государственной политики регионального развития и принять его как руководство к действию», – подчеркнула Марина Ковтун.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 676 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиОбъём хищений с карт граждан за год упал на 55%, но он ещё составляет 1,7 млрд рублейОтмечается снижение поступлений налогов в консолидированный бюджет Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 9 копеек, евро – на 1 копейкуЦены на нефть подталкивают рубль вверх-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июняПрокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска за 5 месяцев 2017 года выявлено более 400 нарушений в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения