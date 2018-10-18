Руководителей поликлиник научат управлять нестандартными ситуациями

В рамках реализации регионального проекта «Новая поликлиника» на базе Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения начался второй этап каскадного обучения сотрудников медицинских организаций Мурманской области. Мероприятие направлено на дальнейшее совершенствование работы поликлиник и повышение качества их работы.

В ходе второго этапа тренингов в течение трех дней обучение по стандартам «пациент ориентированного поведения» пройдут руководители поликлиник Мурманской области. Занятия для руководителей проводит тренер из федерального центра. В рамках мероприятия участники получат знания по разработке регламентов работы медрегистраторов и операторов call-центров с пациентами с учетом методических рекомендаций Минздрава России по реализации проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»; сформируют базовые представления об организации, порядке и методах обучения медперсонала на рабочих местах «пациент ориентированному поведению», урегулированию конфликтов; а также получат рекомендации по внедрению каскадного обучения работников медицинских организаций.

Как подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, обучение работников медицинских организаций бережному отношению к пациенту и открытому общению будет способствовать сокращению количества конфликтных ситуаций и повышению удовлетворенности населения качеством работы медицинских организаций. В дальнейшем обучение будет проводиться на постоянной основе для различных категорий медицинских работников в целях совершенствования оказания медицинской помощи.