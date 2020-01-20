Руководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Мурманскстат подвёл итоги состояния деловой активности на региональном оптовом рынке товаров в IV квартале 2019 года, в основу которого положены результаты ежеквартальных выборочных опросов, проводимых среди руководителей организаций оптовой торговли. В опросе приняли участие 34 организации различных по формам собственности и численности занятых.

Руководители 88 процентов организаций оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 12 процентов – как «неблагоприятную» (в III квартале – соответственно 94 и 6 процентов).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, в целом в течение 2019 года на оптовом рынке товаров сложилась достаточно благоприятная конъюнктура. Доля организаций этой сферы, экономическое положение которых было охарактеризовано как «благоприятное» и «удовлетворительное», в течение года варьировала от 88 до 94 процентов.

Сводный показатель, характеризующий климат в организациях оптовой торговли, – индекс предпринимательской уверенности – в 2019 году принимал положительные значения, только в IV квартале – отрицательное и составил минус 1 процент.

По оценкам руководителей, среди факторов, негативно влияющих на бизнес, традиционно лидирует высокий уровень налогов, его существенное давление отметили 59 процентов руководителей. На втором месте – фактор «неплатёжеспособность покупателей» – 50 процентов, на третьем – высокий процент коммерческого кредита – 44 процента. С небольшим отрывом от тройки лидеров расположился фактор «недостаток финансовых средств» – 41 процент. Менее значимыми осложнениями развития бизнеса опрошенные посчитали высокие транспортные расходы – 35 процентов, недобросовестную конкуренцию – 29 процентов, несовершенство законодательства – 26 процентов. Вместе с тем 6 процентов руководителей считали, что ограничений для развития деятельности их организаций нет.

По мнению 41 процента респондентов, состояние конкурентной среды в оптовой торговле в 2019 году улучшилось, снизился уровень ненадлежащей рекламы. Каждый пятый указал на уменьшение уровня недобросовестной конкуренции, 12 процентов опрошенных отметили рост доступности услуг естественных монополий и уменьшения антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления.

Несмотря на некоторый спад деловой активности к концу прошедшего года, в I квартале 2020 года каждый пятый руководитель ожидает улучшения экономической ситуации.