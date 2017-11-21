Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге российских городов, составленном ОНФ и МинприродыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Ассоциация ТСЖ засучивает рукава
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.11.17 12:17

Руководители флотской столицы измерили «градус» настроения граждан

Очередная встреча главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова с трудовым коллективом «Мурманоблгаза» состоялась утром 21 ноября. В ней приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, депутаты Владимир Марыгин, Татьяна Сахарова, начальник отдела по работе с гражданами Елена Карельская.

Основная сфера, которая волнует жителей – жилищно-коммунальное хозяйство. С этой темы и начал своё выступление Владимир Евменьков. Он отметил, что все те компании, которые выиграли конкурсы и аукционы по обслуживанию города, будут не просто получать бюджетные деньги, а зарабатывать их, но после проверки объёма и качества выполненных работ. Те, кто не будет соответствовать предъявляемым требованиям, будут подвергаться штрафным санкциям. Так, один из подрядчиков за несвоевременное выполнение контракта уже трижды оштрафован на общую сумму в 3 миллиона рублей.

Почувствовав возросшую ответственность, предприятия и учреждения стали оперативно реагировать на устранение недостатков. Например, в Североморске был вскрыт асфальт на 22 участках. 31 октября глава ЗАТО направил уведомления организациям, выполнявшим работы, но не восстановившим асфальтовое покрытие, с требованием устранить это нарушение. В кратчайшие сроки все огрехи были устранены.

- Хотят работать, будем платить, не хотят выполнять контракт качественно и своевременно  – не заплатим, а ещё и оштрафуем, - сказал глава ЗАТО.

Владимир Евменьков предложил жителям активнее информировать его об имеющихся недостатках через единую диспетчерскую службу (телефон 5-60-60).

- Мне каждое утро докладывают об обращениях граждан, а вечером я заслушиваю ответственных лиц за их устранение, - проинформировал участников встречи Владимир Васильевич.

О работе представительного органа власти флотской столицы рассказал председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев. Он проинформировал о том, что правительство Мурманской области выделило 49 миллионов рублей для завершения ремонта детской поликлиники, которая должна вступить в строй в конце 2018 года, о том, что ведутся работы по выбору места строительства новой школы на 1200 мест.

Диалог с трудовым коллективом начался с высказанной благодарности за то, что в городе кардинально изменилась ситуация с очисткой дорог и тротуаров от снега.  В ходе встречи главе ЗАТО было задано немало вопросов, на которые он ответил предельно откровенно и аргументированною. Он проинформировал о том, что впервые за несколько последних лет комитету по развитию городского хозяйства бюджетные средства не снижены по сравнению с предыдущими годами. Все сэкономленные средства будут направляться в эту сферу, но и спрос за их рачительное расходование будет жёсткий.

На вопрос о строительстве дорог от улицы Чабаненко до улицы Комсомольской и от улицы Гаджиева до объездной дороги, Владимир Евменьков ответил, что проблема действительно назрела, разработана проектно-сметная документация, но стоимость их строительства равнозначна годовому бюджету Североморска.

Шла речь и о создании новых автобусных маршрутов, и по реализации программы по созданию комфортной городской среды, и по оплате устанавливаемых теплосчетчиков в многоквартирных домах.

На создание комфортной городской среды из федерального бюджета Североморску выделят 19 миллионов, 12 миллионов город выделит из своего бюджета. В программу вошли 5 дворов, жители которых проявили инициативу и представили свои предложения, и 10 общественных проектов.

На вопросы участников встречи ответил и председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 139 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Раньше работал в порту
20.11.17 11:07
Когда в рыбном порту работников управления мордой в пол клали во время захвата нефтебазы, когда юристам порта угрожали и приказывали рот на суде не открывать, - это никого не волновало. А сейчас эти з
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Миллионеры на льду». Документальный фильм (12+)15:40«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиЗа последние три года реальные доходы населения в России упали на 10%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 15 копеек, а доллара – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуГарантирующий поставщик электроэнергии продолжает угрожать рубильником потребителям услуг-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика