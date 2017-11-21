Руководители флотской столицы измерили «градус» настроения граждан

Очередная встреча главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова с трудовым коллективом «Мурманоблгаза» состоялась утром 21 ноября. В ней приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, депутаты Владимир Марыгин, Татьяна Сахарова, начальник отдела по работе с гражданами Елена Карельская.

Основная сфера, которая волнует жителей – жилищно-коммунальное хозяйство. С этой темы и начал своё выступление Владимир Евменьков. Он отметил, что все те компании, которые выиграли конкурсы и аукционы по обслуживанию города, будут не просто получать бюджетные деньги, а зарабатывать их, но после проверки объёма и качества выполненных работ. Те, кто не будет соответствовать предъявляемым требованиям, будут подвергаться штрафным санкциям. Так, один из подрядчиков за несвоевременное выполнение контракта уже трижды оштрафован на общую сумму в 3 миллиона рублей.

Почувствовав возросшую ответственность, предприятия и учреждения стали оперативно реагировать на устранение недостатков. Например, в Североморске был вскрыт асфальт на 22 участках. 31 октября глава ЗАТО направил уведомления организациям, выполнявшим работы, но не восстановившим асфальтовое покрытие, с требованием устранить это нарушение. В кратчайшие сроки все огрехи были устранены.

- Хотят работать, будем платить, не хотят выполнять контракт качественно и своевременно – не заплатим, а ещё и оштрафуем, - сказал глава ЗАТО.

Владимир Евменьков предложил жителям активнее информировать его об имеющихся недостатках через единую диспетчерскую службу (телефон 5-60-60).

- Мне каждое утро докладывают об обращениях граждан, а вечером я заслушиваю ответственных лиц за их устранение, - проинформировал участников встречи Владимир Васильевич.

О работе представительного органа власти флотской столицы рассказал председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев. Он проинформировал о том, что правительство Мурманской области выделило 49 миллионов рублей для завершения ремонта детской поликлиники, которая должна вступить в строй в конце 2018 года, о том, что ведутся работы по выбору места строительства новой школы на 1200 мест.

Диалог с трудовым коллективом начался с высказанной благодарности за то, что в городе кардинально изменилась ситуация с очисткой дорог и тротуаров от снега. В ходе встречи главе ЗАТО было задано немало вопросов, на которые он ответил предельно откровенно и аргументированною. Он проинформировал о том, что впервые за несколько последних лет комитету по развитию городского хозяйства бюджетные средства не снижены по сравнению с предыдущими годами. Все сэкономленные средства будут направляться в эту сферу, но и спрос за их рачительное расходование будет жёсткий.

На вопрос о строительстве дорог от улицы Чабаненко до улицы Комсомольской и от улицы Гаджиева до объездной дороги, Владимир Евменьков ответил, что проблема действительно назрела, разработана проектно-сметная документация, но стоимость их строительства равнозначна годовому бюджету Североморска.

Шла речь и о создании новых автобусных маршрутов, и по реализации программы по созданию комфортной городской среды, и по оплате устанавливаемых теплосчетчиков в многоквартирных домах.

На создание комфортной городской среды из федерального бюджета Североморску выделят 19 миллионов, 12 миллионов город выделит из своего бюджета. В программу вошли 5 дворов, жители которых проявили инициативу и представили свои предложения, и 10 общественных проектов.

На вопросы участников встречи ответил и председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.