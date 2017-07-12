Руководители флотской столицы посетили Авиагородок, где начинаются работы по проекту «Сквер Народный»

Сегодня утром врио главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Долгушина и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провели очередной объезд города. Его маршрут, традиционно, составлен по обращениям горожан.

На ул. Ломоносова, 8 и ул. Колышкина, 5 жители жалуются на качество тротуаров и дорог. Как пояснил председатель Комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко, асфальт на тротуаре у дома № 8 по ул. Ломоносова был вскрыт сотрудниками предприятия «Североморскводоканал», в рамках проведения необходимых ремонтных работ. До конца лета асфальтовое покрытие силами предприятия «Североморскводоканал» будет восстановлено. Ямы на придомовых территориях по ул. Ломоносова, 8 и ул. Колышкина, 5 выровняет управляющая компания ООО «СЖКХ».

Жители ул. Колышкина также обратили внимание на небольшой мост, ведущий через тепловую трассу на проезжую часть к спорткомплексу «Богатырь». Деревянное покрытие пришло в негодность, отсутствуют ступени. Пройти по нему даже молодому и здоровому человеку не так-то просто. Мост находится в ведении предприятия «Североморские теплосети», которое его и устанавливало, однако, с связи с процедурой банкротства средств на его восстановление у предприятия нет. Мост приведет в порядок ООО «Инвест ЖКХ», которое выиграло контракт на содержание улично-дорожной сети.

В рамках еженедельного рейда побывали руководители города и в Авиагородке, где начинаются работы по проекту «Сквер Народный». Подрядчик обещает, что до конца лета горожане смогут оценить результат проведенных работ. Стоит отметить, что по итогам конкурсных процедур образовалась экономия. Куда направить сэкономленные деньги, собранные на сквер неравнодушными горожанами, решит инициативная группа, которую возглавляет исполнительный директор некоммерческой организации «Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск» Игорь Стародумов.

Завершился объезд в посёлке Малое Сафоново, откуда поступила жалоба на то, что мусор после проведенного жителями поселка субботника так и не вывезен. Побывав на месте, участники рейда убедились в том, что на жалобу коммунальщики отреагировали, мусора на площадке нет.