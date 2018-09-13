Руководители флотской столицы проконтролировали выполнение работ по завершению реконструкции трибун на Приморской площади

12 сентября глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев проконтролировали выполнение работ по завершению реконструкции трибун на Приморской площади. После празднования Дня ВМФ установлено ограждение, выполнена покраска, благоустроена прилегающая территория, возвращены на свои места сидения.

Владимир Евменьков поставил задачу выяснить в других регионах, как поступают с аналогичными сидениями: снимают ли их на зиму, или укрывают, либо оставляют на своих местах. Лишь после этого будет принято окончательное решение.

Он выразил надежду, что североморцы не станут ломать сидения, установленные на трибунах.

Состоялось предварительное обсуждение благоустройства и озеленения Приморской площади и укладки покрытия на пешеходные дорожки.

В Североморске-1 осмотрели площадку под строительство детского садика, где были снесены 4 каменных дома и гаражи. Площадка готова для проведения земляных работ, мусор, оставшийся после сноса домов, утилизирован. На выполнение этих работ из местного бюджета средства не выделялись. Все выполнено за счет федерального бюджета.

24 сентября завершится контракт на разработку проектно-сметной документации, а после этого будет проведен аукцион, в ходе которого и определится подрядчик на строительство детского садика.

Владимир Евменьков отметил, что приобретенный опыт по сносу домов пригодится при выполнении аналогичных работ в поселках Сафоново и Североморск-3.

С высоким качеством завершены работы по оборудованию пешеходного перехода к спорткомплекса «Богатырь». К главе ЗАТО неоднократно поступали обращения с просьбой обеспечить безопасность детей и взрослых, посещающих спорткомплекс и вынужденных переходить дорожное полотно. Сейчас здесь установлены лежачие полицейские, ограждение, световая сигнализация, запитанная от солнечных батарей. Чуть ниже перенесена автобусная остановка, которая не должна находиться у коммуникаций СПТС.

Аналогичный пешеходный переход установлен у средней школы № 11.