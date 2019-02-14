Руководители флотской столицы прошлись по квартирам и дворам

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков совместно с председателем Совета депутатов флотской столицы Евгением Алексеевым вчера провёл еженедельный объезд ЗАТО. Первая остановка рабочей поездки главы ЗАТО – пгт. Сафоново. На улице Елькина в доме № 3 отремонтировали четырёхкомнатную квартиру для многодетной семьи. Деньги на ремонт выделила администрация ЗАТО г.Североморск.

В квартире на ул.Елькина, 3, была прописана несовершеннолетняя жительница ЗАТО г.Североморск, родители которой были лишены родительских прав. После достижения 18-летнего возраста она должна была в неё вернуться. Но, учитывая, что квартира 4-комнатная и для проживания не пригодна, к тому же требовалась санитарно-гигиеническая обработка помещений, было принято решение выделить ей пригодную для проживания однокомнатную квартиру в пгт. Сафоново; а четырёхкомнатную отремонтировать за счёт муниципалитета и распределить многодетной семье Авраменко-Тимшиных, воспитывающих 4-х детей. Ремонтные работы начались в этой квартире в декабре 2018 года. За два месяца рабочими выполнен значительный фронт работ.

Сейчас многодетная семья живёт в съёмной двухкомнатной квартире, а прописана в трёхкомнатной, где кроме них зарегистрированы ещё 6 человек. На улучшение жилищных условий все эти 12 человек встали только летом прошлого года, после того как Екатерина Авраменко-Тимшина пришла на приём к главе ЗАТО Владимиру Евменькову.

Вторым объектом городского рейда стал отдел прикладного творчества и народных ремесёл Североморского музейно-выставочного комплекса, который осенью переехал в отремонтированные помещения на ул.Сафонова, 5, благодаря чему у творческих коллективов появилось место для развития и совершенствования. На просторных площадях теперь размещаются десятки кружков и секций, которые посещают и дети, и взрослые.