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Мурманская область. Арктика31.01.18 17:20

Руководители флотской столицы встретились с коллективом Североморского молочного завода

31 января глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев посетили Североморский молочный завод, один из основных налогоплательщиков в бюджет флотской столицы. Генеральный директор завода Игорь Трубин рассказал о производственной деятельности предприятия.

Завод выпускает 48 видов продукции, обеспечивает более 50% объёмов потребления жителями Мурманской области молочной продукции, в том числе, 75% - кефира, 30% - молока. В сутки здесь перерабатывается более 30 тонн молока, причём, в выпуске продукции, а это 20 тонн молока, 20 тонн кефира и 5 тонн сметаны, не используется восстановленное молоко. На предприятии уделяется постоянное внимание модернизации производства и выпуску новой продукции. К примеру, 15 миллионов рублей были затрачены на установку осенью 2017 года линии для производства сыра «Маскарпоне» и «Творожного сыра пастеризованного». Первая партия сыра, 3 тонны, отправлена в Москву для реализации компанией «Бруно». Для жителей Североморска и Мурманской области этот сыр, расфасованный в упаковки по 200 и 400 граммов, начнут выпускать через пару недель.

Владимир Евменьков и Евгений Алексеев осмотрели предприятие, а затем встретились с трудовым коллективом молочного завода.

Владимир Евменьков, начиная беседу, сказал: «Знал, что вы – передовики, но теперь вижу, что ваше предприятие - флагман производства в Североморске. Вашей продукцией и заводом в целом Североморск может гордиться». 

Он проинформировал работников завода о ситуации в городе, о первоочередных мерах, предпринимаемых органами местного самоуправления, чтобы обеспечить комфортные условия жизни жителям ЗАТО. В Североморске впервые за последние годы не снижены средства, выделяемые для обеспечения работы сферы ЖКХ. Введён в строй новый архив, аналогов которому в муниципалитетах Мурманской области нет. В феврале откроет свои двери детский садик в Североморске-3. В федеральном, областном и муниципальном бюджетах заложены средства для строительства средней школы на 1200 мест на улице Пионерская, что позволит уйти от обучения школьников в две смены. Летом будет реализована программа по благоустройству городской среды. На эти цели будут выделен 31 миллион рублей, которые пойдут на благоустройство 5 дворовых территорий и 11 общественных мест.

Владимир Евменьков предложил работникам завода активно включиться в процесс выбора мест для благоустройства. В Североморске оборудовано пять пунктов, где до 10 февраля собираются предложения жителей.

Он напомнил, что если у жителей есть претензии к работе управляющих компаний, коммунальных служб, то они могут обращаться по телефону 5-60-60. Со всеми жалобами и предложениями глава ЗАТО знакомится каждое утро и берёт на контроль процесс их устранения.

Глава флотской столицы ответил на вопросы сотрудников предприятия. Один из них, когда вступит в строй после капитального ремонта детская поликлиника?  В настоящее время работы ведутся с опережением графика, в декабре этого года она вступит в строй.  

 

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