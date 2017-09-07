Руководители флотской столицы вышли на рекогносцировку территории города

Традиционный еженедельный объезд города глава администрации ЗАТО Ирина Норина провела совместно с врио главы ЗАТО Евгением Алексеевым. В маршрут вошли объекты муниципальных контрактов и обращений граждан.

В рейде приняли участие куратор сферы ЖКХ заместитель главы администрации Андрей Сахаров, представители коммунальных служб, отделов администрации, УК «СЖКХ» и подрядных организаций.

Первым состоялось обсуждение вопросов мероприятий замены светильников системы наружного освещения муниципалитета, проводимых в рамках энергосервисного контракта. В разговоре с Андреем Сахаровым и подрядчиком Ирина Леонидовна выяснила, как продвигаются дела с выполнением контракта, каковы причины, по которым подрядчик до сих пор не приступил к исполнению своих обязательств, и каков срок сдачи выполненных работ.

Далее глава администрации предоставила возможность руководителям сферы ЖКХ в режиме онлайн ответить на вопросы жителей. Один из североморцев обратил внимание проверяющих на неудобный спуск к пешеходному переходу от магазина «Евророс» в доме № 24 по ул.Душенова. Проводивший здесь некогда земельные работы СПТС, не потрудилось привести этот прилегающий к дороге в надлежащее состояние. Курирование этого вопроса глава администрации поручила своему заместителю Андрею Сахарову. Следующий североморец, житель дома № 10 по ул.Советская, пожаловался на отсутствие в доме в течение трех дней горячего и холодного водоснабжения. По информации мужчины, отключение произошло в понедельник из-за аварии, но в настоящий момент вопрос не решён. Заместитель генерального директора УК «СХКХ» Василий Ересь взял жалобу на карандаш, пообещал разобраться с этой проблемой и ускорить проведение необходимых ремонтных работ.

Не обошли стороной проверяющие и городской парк в части укладки плитки на его аллеях. По словам директора МУП «ГЦ ЖКХ» Игоря Козинского, ООО «СК Прогресс» все же нашёл необходимое количество плитки для центральной аллеи и уже закупил бордюры. Подрядчик обязался приступить к работам на следующей неделе. Кроме того, по предложению жителей, выступивших с пожеланием организации на пешеходной зоне дорожки для велосипедистов, Ирина Норина осмотрела указанную территорию. В результате осмотра директору МУП «ГЦ ЖКХ» Игорю Козинскому было дано поручение рассмотреть данный вопрос и подумать над организацией пешеходного перехода перед проезжей частью на ул.Сгибнева. Чтобы люди, которые идут от площади Мужества, не нарушая ПДД, могли перейти на центральную аллею городского парка.