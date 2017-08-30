Руководители городских образовательных учреждений держат совет

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в совещании с руководителями городских образовательных учреждений, на котором традиционно подводятся итоги прошедшего учебного года и ставятся задачи на год следующий.

– Город по праву гордится своей молодёжью. Мурманские школы не раз подтверждали звание лучших, воспитанники образовательных учреждений города демонстрируют блестящие знания на конкурсах, олимпиадах и научных конференциях различных уровней, – отметил глава администрации областного центра Андрей Сысоев. – Вот и в прошлом учебном году в топ-500 лучших школ России вошли лицей № 2 и Мурманский политехнический лицей.

1 сентября за школьные парты сядут почти 30 тысяч юных мурманчан. Они начнут новый учебный год в комфортных условиях. Сейчас в образовательных учреждениях подключается отопление, чтобы ребята пришли заниматься в прогретые здания.

– Сегодня с уверенностью можно сказать, что наша школа готова встретить учеников, – рассказала директор СОШ № 5 Ирина Ускова. – Помещения отремонтированы, учебники получены, завтра ждем родителей и ребят на пробный день.

Надо отметить, за лето во всех школах Мурманска проведены ремонты, была благоустроена территория, прошли все необходимые подготовительные мероприятия.

В рамках программы «Тёплое окно» к началу нового учебного года в 12 дошкольных образовательных учреждениях заменены оконные блоки. Обновлены пришкольные стадионы и спортивные площадки. Также выполнены работы по проекту «Дорога в школу» – отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.