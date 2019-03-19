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Мурманская область. Арктика19.03.19 13:18

Руководители и представители 13 компаний прибыли в Мурманск в составе бизнес-делегации Исландии

Сегодня в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл рабочую встречу с представителями исландского бизнес-сообщества. Возглавляет делегацию посол Исландии в России госпожа Берглинд Асгейрсдоттир. Она несколько раз посещала регион, в ноябре 2018 года принимала участие мероприятиях VII Мурманской международной деловой недели.

Приветствуя гостей от имени губернатора, Алексей Тюкавин отметил высокий интерес представителей островного государства к Мурманской области.

«Эта не единственная встреча сегодня, нам предстоит большая деловая программа в рамках VI Международной конференции «Рыболовство в Арктике» И это хорошая возможность обсудить детали наших взаимных интересов», – сказал Алексей Тюкавин.

В составе иностранной делегации руководители и представители 13 исландских компаний, которые занимаются проектированием судов и производством различного оборудования для рыбоперерабатывающей отрасли.

Говоря об инвестициях Берглинд Асгейрсдоттир рассказала, что конкретные примеры вложения исландских средств в предприятия на территории России и Мурманской области есть, и в таком сотрудничестве, по мнению посла, есть взаимная выгода.

«В целом, уже есть заказы на проектирование 10 судов, есть заказы на поставку рыбоперерабатывающего оборудования в Мурманскую область и на Камчатку. Наш главный фокус – будущее. Поэтому мы приехали такой большой делегацией, чтобы встретиться с российскими предприятиями и поговорить о перспективах», – подчеркнула посол Исландии в России, общаясь с журналистами.

Берглинд Асгейрсдоттир также выразила надежду на ответный визит рыбопромышленников России и Мурманской области в Исландию.

Представители исландских компаний – основных поставщиков технологических решений для рыбной отрасли 20 марта примут участие в «круглом столе» на тему «Исландия и Россия. Укрепление сотрудничества в области создания эффективной рыбопромысловой отрасли: ожидаемые перспективы и реализованные достижения».

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