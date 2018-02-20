Руководители и специалисты музеев Мурманской области обсудили инновационные методы работы

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся семинар «Инновационные методы работы в построении музейной экспозиции».

В обсуждении приняли участие руководители и специалисты государственных областных и муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев региона. Гостями семинара стали представители Музейно-выставочного центра Кировского филиала АО «Апатит», Историко-краеведческого музея Печенгского района, Музея ПИНРО, Центра культуры и библиотечного обслуживания Заозерска, Кировского историко-краеведческого музея, Ковдорского районного краеведческого музея, Североморского музейно-выставочного комплекса, Городского историко-краеведческого музея Полярного, Музея истории города Колы, Мурманского областного художественного музея, Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького (г. Кировск), а также Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, Североморского кадетского корпуса, Туломской средней школы, Мурманского академического лицея, Междуреченской средней школы.

В своём приветственном слове директор областного краеведческого музея Елена Химчук подчеркнула высокую значимость подобных мероприятий для развития музейной работы.

С презентацией «Мультимедиа в музее» выступила Юлия Елагина, заместитель директора московской компании ООО «INTmedia» – одного из отечественных лидеров в области разработки нестандартных мультимедийных технологий для культурной и образовательной сфер. Она поделилась опытом по интеграции высокотехнологичных аудиовизуальных решений в экспозиционное пространство и рассказала о новых проектах с использованием мультимедийных технологий.

Также в рамках семинара состоялся показ учебной интерактивной программы Мурманского областного краеведческого музея «История освоения и развития Арктики», посвященной 80-летию Мурманской области.

В завершение мероприятия участники познакомились с выставочными проектами Мурманского областного краеведческого музея, организованными совместно с Архангельским краеведческим музеем, Санкт-Петербургским музеем хлеба и Историко-литературным музеем «Вася Теркин» – гости музея посетили выставки «Всё для Победы» и «Море – наше поле. История северных морских промыслов».