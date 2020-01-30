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Мурманская область. Арктика30.01.20 07:45

Руководители Кольского района лично проинспектировали наполняемость автобусов маршрута № 119

Вчера  вечером, в самый час пик, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян, сотрудники регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также представители компании ООО «Фаворит», которые и обслуживают социальный рейс № 119, проинспектировали пассажиропоток на маршруте «Мурмаши – Кола – Тулома».

Результат проверки самый оптимистичный. Маршрутные такси и автобусы в Коле идут один за другим. Причём транспорт едет полупустой. Половина сидячих мест свободна. Пассажиры их занимают только непосредственно в самой Коле.

- Уже можно сказать, что после недавней корректировки маршрута № 119 и выхода на линию дополнительного автобуса средней вместимости, проблемы доставки жителей Туломы и Причального в Колу и обратно, сведены к минимуму, - отметил глава районной администрации Кольского района Александр Лихолат. – Мы специально вышли сегодня в 16 часов 20 минут на остановку г. Кола. Это начало часа пик, когда многие студенты наших учебных заведений возвращаются домой, и лично убедились, что транспорт по направлению в Мурманск идет полупустой.

Напомним, ещё 11 января во время визита губернатора региона в микрорайон Причальное пгт. Мурмаши местные жители подняли вопрос о недостаточном количестве рейсов на маршруте № 119. Среди обратившихся к Андрею Чибису была и жительница микрорайона Татьяна Петровна Суняйкина. Чуть позже, на встрече главы Заполярья с активной молодежью Кольского района, эту же проблему озвучили и школьники из Причального.

В администрации Кольского района отметили, что корректировка маршрута № 119 началась ещё в прошлом году. В результате в Туломе в 8.05 утра на рейс вместо маршрутки был пущен автобус среднего класса вместимости, рассчитанный на 25 сидячих мест и 20 стоячих пассажиров.

Добавлены и рейсы, которые должны возвращать студентов и работающих в Коле жителей обратно в Причальный и Тулому. В часы пик интервал между автобусами минимальный. С конечной в Мурмашах первая маршрутка выезжает в 16.00, через 20 минут идет вторая, затем в 17.10 пассажиров также подбирает автобус среднего класса вместимости. Последний рейс выезжает из поселка энергетиков в 18.10.

- У меня несколько минут назад закончились занятия, жду автобус до Мурманска, - рассказал на остановке студент 3 курса Кольского транспортного колледжа Леонид Митяшек. – Вообще теперь нет никаких проблем, чтобы добраться из Колы до дома. Маршрутки № 119 ездят по расписанию, вон 106 полупустой едет. Так что 10 минут и я в Мурманске.

Зафиксировали в Коле количество пассажиров маршрута № 119 рейса в 16:20 и представители регионального минтранса. На момент подъезда к районному центру в маршрутке было свободно пять сидячих мест. Полупустой оказалась и маршрутка в 16:40. Так что в транспорт свободно поместились все желающие уехать, сообщает администрация Кольского района.

 

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