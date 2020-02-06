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Мурманская область. Арктика06.02.20 08:00

Руководители Кольского района лично проконтролировали уборку тротуара на мосту через реку Кола

Вчера глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян проинспектировали уборку тротуаров на автомобильном мосту через реку Кола.

Напомним, на днях пользователей социальных сетей обратили внимание на то, что после очистки моста через реку Кола дорожники не вывезли снег с пешеходных тротуаров. Жителям пришлось переходить мост по проезжей части.

В администрации района информируют, что участок до знака «СТОП», является региональной дорогой, которую обслуживает ГОКУ «Мурманавтодор». Сегодня с утра подрядчик организации приступил к вывозу снега с данных тротуаров.

После знака дорога уже находится в федеральном ведении. Этот участок обслуживает ФКУ Упрдор «Кола».

После обращения руководителей Кольского района дорожники взяли на особый контроль очистку данных участков, сообщает администрация Кольского района.

 

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