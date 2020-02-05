Руководители Кольского района проинспектировали безопасность пешеходного перехода по мосту через реку Тулома

Третьего февраля заработал пешеходный переход через реку Тулома в городе Кола. Для этого старый мост сдвинули в сторону на 16 метров и установили на временные опоры. Теперь для жителей посёлков Тулома, Верхнетуломский и микрорайона Причальное обеспечено пешеходное сообщение с административным центром, где расположены все социальные объекты.

Вчера глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян проинспектировали безопасность перехода через реку Тулома в Коле. Руководители района пообщались со строителями и жителями, проживающими на левом берегу реки.

- Для нас очень важно, что у жителей Туломы, Причального и Верхнетуломского появилась возможность добираться до Колы не через Мурманск, - отметил Андрей Малхасян. – У нас уже достигнута договоренность с перевозчиками. По просьбе пассажиров водители автобусов делают остановку около пешеходного моста. У пассажира теперь есть выбор, доехать до районного центра с заездом в Мурманск. Крюк составляет порядка 12 минут или пройти пешком по сооружению через реку, что намного быстрее.

Напомним, к реконструкции моста через Тулому приступили в сентябре 2019 года. По окончанию работ Туломский мост будет иметь сталежелезобетонное пролётное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части. Кроме того, к двум полосам движения добавятся полосы безопасности и тротуары. Срок сдачи объекта в эксплуатацию: осень 2021 года.

Как сообщает администрация Кольского района, мостовой переход через Тулому является последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе «Кола» в Мурманской области и одним из 32 подобных объектов, приведение в порядок которых - одна из целей Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, сообщает Росавтодор.