Руководители МГТУ и Мурманского морского пароходства подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве

29 июня, в преддверии профессионального праздника – Дня работников морского и речного флота, в музее истории Мурманского морского пароходства состоялось подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве в области образования и науки между ОАО «ММП» и ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет». Основной задачей Соглашения является взаимодействие в области морского образования и научных исследований, укрепление кадрового потенциала сторон, подготовка (переподготовка, повышение квалификации) морских специалистов – членов экипажей судов в соответствии с требованиями международного и российского законодательства.

Между Мурманским морским пароходством и одним из крупнейших в регионе Северо-Запада РФ профильным образовательным учреждением – МГТУ – с 1950-х годов сложились по-настоящему дружеские и взаимовыгодные отношения. Университет – кузница кадров, выпустившая в большую профессиональную жизнь большое количество высококлассных специалистов для флотов страны. В ММП успешно работают, сменяя друг друга, поколения судоводителей, судомехаников, судовых электриков, электромехаников, радиоспециалистов – выпускников «высшей» и «средней» мореходок.

Данное Соглашение ещё больше укрепит партнерские связи двух организаций, расширит возможности в сфере профессионального обучения, увеличит ряд совместных мероприятий. Документ скрепили подписями ректор ФГБОУ ВО «МГТУ» Сергей Анатольевич Агарков и генеральный директор ОАО «ММП» Александр Михайлович Брынцев.