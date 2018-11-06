Руководители Мурманска проверили работу школьной столовой

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова в рамках традиционного объезда оценили организацию питания в школе № 28. Летом этого года в учреждении был выполнен комплексный ремонт пищеблока, установлено новое технологическое оборудование.

– Учитывая, что здание школы построено в 1959 году, объем проведенных работ колоссальный: помещения пищеблока приведены в соответствии с нормами и стандартами, существующими сегодня, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Большинство учащихся питаются в столовой. Качеством питания довольны родители и учителя, а самое главное – дети.

Семь лет назад городские власти приняли решение об изменении организации питания в школах, лицеях и гимназиях. Тогда проблема питания школьников в городе была очень острой. Сегодня полуфабрикаты для завтраков и обедов готовят в созданном по инициативе властей Мурманска «Центре школьного питания». Для сохранения свежести продукции непосредственное приготовление первых и вторых блюд осуществляется на базе образовательных учреждений.

– Важной составляющей учебного процесса является питание ребенка, ведь в школе он проводит большую часть времени, – отметила Тамара Прямикова. – Ведется планомерная работа для того, чтобы качество питания юных мурманчан с каждым годом росло.

За последние годы в школьных пищеблоках установлены современные холодильники, электрокипятильники, специальные протирочные машины, пароконвектоматы. С их помощью повара готовят полезные блюда, в которых даже после термической обработки сохраняются необходимые растущему организму витамины.