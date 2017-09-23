Руководители региона поздравили тружеников Кольского района с 90-летием

Заместитель губернатора Роман Дурягин поздравил жителей Кольского района с 90-летием муниципального образования и вручил руководству муниципалитета Памятный адрес губернатора Мурманской области.

«История Кольского района – это история жизни мужественных и работящих людей, которые осваивали и обживали суровую землю. Жители района ведут свою родословную от крепкой породы первопроходцев и тружеников, и мы знаем, что на этих людей всегда может опереться и область, и Родина», – говорится в Памятном адресе.

Роман Дурягин вручил Почётные грамоты губернатора Мурманской области главе Кольского района Валентине Кустенковой и главе администрации Кольского района Александру Лихолату.

Благодарственных писем губернатора Мурманской области удостоены руководитель ансамбля бального танца Кольского районного центра культуры Светлана Краснова, заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров, главный врач Кольской центральной районной больницы Александр Корсаков, генеральный директор – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, директор племенного репродуктора «Тулома» Екатерина Бугаенко, генеральный директор ООО «Причальное» Игорь Бойко.

Первый вице-спикер Мурманской областной думы тепло поприветствовал присутствующих, отметив, что Кольский район все эти годы живет и развивается, как самостоятельная административная единица: «За это время население района увеличилось почти в 10 раз, построены новые населенные пункты и предприятия. Аграрные хозяйства, созданные здесь, кормили своей продукцией весь наш полуостров. В истории района – рекордное развитие энергетики, транспортной сети и многие другие достижения, за которыми – труд многих поколений», – подчеркнул он.

Также к поздравлениям присоединились заместитель председателя думы Наталия Ведищева, председатели профильных комитетов регионального парламента Лариса Круглова и Михаил Ильиных, депутат Андрей Фоменко.

Жителям, принимающим активное участие в жизни муниципалитета, были вручены Благодарственные письма областной думы.

В завершение региональные законодатели пожелали всем счастья, крепкого здоровья и дальнейших успехов в труде на благо своей «малой Родины».