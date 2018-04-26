Руководители вокально-хоровых коллективов обменяются опытом на встрече в творческой лаборатории «Голос»

27 апреля с 12.00 до 17.00 пройдет встреча руководителей вокально-хоровых коллективов в творческой лаборатории «Голос» (г. Мурманск, ул. Пушкинская д. 3, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Голубая гостиная).

Тема встречи - «Основные недостатки певческого голоса, их возможные причины, приёмы исправления и связь с гигиеной голоса». Мероприятие проводят заведующая отделом народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова Рыжова Татьяна Николаевна и ведущий методист по вокально-хоровому жанру отдела народного творчества Пестова Татьяна Евгеньевна.

Цель данного проекта - создание практической, динамичной, дискуссионной творческой площадки для живого обмена опытом и профессиональными навыками между руководителями вокально-хоровых коллективов.