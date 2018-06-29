Руководителя частной охранной организации оштрафовали за невыплату заработной платы 45 сотрудника
Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения требований трудового законодательства.
Установлено, что заработная плата 45 работникам частной охранной организации за период с января по апрель 2018 года начислена и выплачена ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Общая сумма невыплаченной заработной платы составила около 700 тысяч рублей.
По результатам проверки прокуратурой округа вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), в отношении должностного и юридического лица частной охранной организации.
Постановлениями Государственной инспекции труда по Мурманской области должностное лицо частной охранной организации привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, юридическое лицо - в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, в целях повышения размера оплаты труда работников и выплаты недоначисленных денежных средств прокуратурой округа руководителю частной охранной организации внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения законодательства устранены, права работников восстановлены.