Руководителя Мурманской городской детской поликлиники № 5 накажут за проведение прививки несовершеннолетнему без согласия родителей

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проведена проверка по информации по вопросу проведения профилактических прививок от гриппа обучающимся МБОУ г.Мурманска СОШ № 18 при отказе законного представителя.

Надзорным органом было установлено, что в октябре 2017 года несовершеннолетним обучающимся МБОУ г.Мурманска СОШ № 18 должностными лицами ГОБУЗ «МГДП № 5» проводились профилактические прививки против гриппа.

При этом, 5 октября в нарушение требований федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», не удостоверившись в наличии согласия законного представителя одного из несовершеннолетних обучающихся МБОУ г.Мурманска СОШ № 18 на проведение прививки, должностными лицами ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» в школьном медицинском кабинете несовершеннолетний был осмотрен и допущен к проведению прививки.

По результатам проверки прокурором округа в отношении должностного лица ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

Также с целью устранения причин и условий, способствующих нарушениям действующего законодательства и недопущения подобных нарушений впредь, прокурором округа в адрес главного врача ГОБУЗ «МГДП № 5» и директора МБОУ г.Мурманска СОШ № 18 внесены представления.